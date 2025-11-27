Юные реутовчане получили первые паспорта в торжественной обстановке

В среду, 26 ноября, в Реутове состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям, ставшая уже многолетней традицией для города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребят поздравили заместитель Главы города Екатерина Отческая и Представитель Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ирина Корецкая.

Получение паспорта в 14 лет — один из самых запоминающихся и волнительных моментов в жизни любого молодого гражданина РФ. Сегодня документы были вручены реутовчанам Елизавете Капраловой, Ивану Левочкину, Софье Сорочан и Яниславу Тюнису. Юных жителей города поддержали аплодисментами.

«Паспорт — это не только новые права, но и большая ответственность перед страной, обществом и своей семьей. Желаю вам быть достойными гражданами России, реализовать свои таланты и бережно хранить традиции Родины», — прокомментировала Екатерина Отческая.

Вместе с документом, удостоверяющим личность, ребятам вручили памятные книги — «История государства Российского» Николая Карамзина, в которой подробно запечатлены наиболее важные события нашей страны от древнейших времен до Смутного времени.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.