сегодня в 15:37

Юные лесничие из Подмосковья участвуют в чемпионате «Профессионалы» в Вологодской области

Участники школьного лесничества «Лесные защитники» из городского округа Пушкинский представляют Подмосковье на региональном этапе Всероссийского чемпионата «Профессионалы» по лесному делу в Вологодской области, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Вытегорском политехническом техникуме Вологодской области стартовал региональный этап Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» по компетенции «Лесное дело».

Московскую область в межрегиональной номинации представляют школьники из лесничества «Лесные защитники» МБОУ «Софринский образовательный комплекс» городского округа Пушкинский. Подготовка команды проходила под руководством наставников Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес».

В процессе подготовки участники освоили определение видовой принадлежности и возраста деревьев, работу с лесными картами и специальными измерительными инструментами, используемыми в лесном хозяйстве.

Чемпионат стал площадкой для обмена опытом между школьными лесничествами из Московской, Вологодской и Костромской областей. Такие соревнования способствуют развитию практических навыков у школьников и формируют интерес к профессиям лесной отрасли.

Организация чемпионата и участие в нем юных лесничих поддерживают развитие движения школьных лесничеств и формируют ответственное отношение к сохранению лесных ресурсов среди молодежи.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.