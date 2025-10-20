Юные экологи из Богородского округа отмечены спецпризами Международной детско-юношеской премии

В Москве прошло награждение победителей V сезона премии Росприроднадзора. В стенах здания центрального аппарата Росприроднадзора, в торжественной обстановке, отметили достижения ребят из Москвы и Московской области - призеров V сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого!", сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Руководитель Службы Светлана Радионова подчеркнула растущий с каждым годом интерес к премии. За пять сезонов в ней приняли участие более 300 тыс. человек.

Премия была учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года по инициативе Светланы Радионовой. Она направлена на выявление и поощрение нестандартных идей, инициатив и проектов, посвященных сохранению окружающей среды, популяризации экологической культуры и бережному отношению к природе.

Семиклассницы из Центра образования №30 из Богородского округа Олеся Глинник и Виктория Афоничева были среди награжденных юных экологов. Олеся была награждена спецпризом Международной премии "Экология-дело каждого". Светлана Радионова при личном общении поздравила Олесю, расспросила о новых экологических проектах и пожелала их успешной реализации.

Экологический проект Олеси "Вторая жизнь пакетов в искусстве" представили широкой аудитории. Её экокартины из полиэтилена впечатлили креативным подходом. С помощью своих работ Олеся хочет обратить внимание на проблему загрязнения природы полиэтиленовыми пакетами.

Виктория стала лауреатом 2 степени. Светлана Радионова лично поблагодарила девочку за проделанную в этом году работу и пожелала дальнейших успехов и развития в выбранном направлении. Светлана Геннадьевна предложила Виктории дальнейшее сотрудничество с целью развития и глобализации проекта. Проект Виктории заслуженно признан одним из лучших проектов года в направлении Апсайклинг, а её картины теперь украшают главное здание Росприроднадзора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», – сказал Воробьев.