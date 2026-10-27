Юнармейцы Наро-Фоминского округа приняли участие в форуме в Москве

Юнармейцы Наро-Фоминского округа представили Московскую область на окружном форуме «ЮНАРМИЯ» в Москве с 23 по 25 октября и предложили новое направление «Юнпоиск», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Форум, посвященный 10-летию движения «ЮНАРМИЯ», собрал 200 юнармейцев и наставников со всей страны. Церемония открытия прошла в Центральном академическом театре Российской Армии. Московскую область представили юнармейцы наро-фоминских школ № 3 и № 6, Апрелевской школы № 1 и начальник штаба Иван Ситников.

Трехдневная программа включала образовательные модули, командные игры и мастер-классы по управлению дронами, стрельбе и тактической медицине. Участники также занимались строевой подготовкой, работали со знаменем, создавали контент для соцсетей и играли в лазертаг.

Делегации обменялись идеями о будущем движения и предложили новые форматы работы по действующим направлениям «Юнкор», «Юнавия» и «Юнфлот».

Юнармейцы Наро-Фоминского округа стали единственными участниками, которые предложили совершенно новое направление — «Юнпоиск». Его идея заключается в посильной помощи в поиске пропавших людей. Пока это не официальная программа, а инициатива, вынесенная на обсуждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.