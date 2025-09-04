Юнармейцы Каширы участвуют в патриотической смене «Растим патриотов России»

С 1 по 6 сентября на базе учебно-методического центра патриотического воспитания «Авангард», расположенного в подмосковном парке «Патриот», для 12 участников юнармейского отряда «Патриот» школы № 9 городского округа Кашира проходит образовательная смена «Растим патриотов России». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего в этом году участниками образовательной программы стали 860 учащихся 6-8 классов — члены военно-патриотических клубов школ Подмосковья.

Школьники проходят подготовку, позволяющую развить лидерские качества, сформировать командный дух, освоить навыки оказания первой помощи, а также обучаются работе со средствами химической защиты, изучают методы ориентирования на местности, проходят практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами.

В рамках смены также проводятся лекции и тренинги по истории и культуре России, что способствует формированию глубокого патриотического сознания и уважения к традициям своей страны. Итогом образовательной программы станет проведение командных соревнований и презентаций, где участники смогут продемонстрировать полученные знания и умения.

Таким образом, смена «Растим патриотов России» не только способствует развитию физических и интеллектуальных способностей школьников, но и воспитывает в них чувство ответственности, гордости за Родину и готовности служить обществу.

