сегодня в 17:16

Юнармейцы из Мытищ взяли серебро на игре в Москве

Военно-спортивная игра «Честь имею!» прошла 28 февраля в Москве с участием команд из столицы и Подмосковья. Отряд «Красная звезда» из Мытищ завоевал серебро в командном зачете и показал высокий личный результат, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Третья региональная военно-спортивная игра «Честь имею!» состоялась на базе образовательного учреждения в Москве. В соревнованиях участвовали команды школ столицы и городов Московской области. Программа включала командные и индивидуальные этапы.

Отряд «Красная звезда» городского округа Мытищи продемонстрировал устойчивые результаты. В личном зачете по подтягиваниям юнармеец школы № 3 имени Б.А. Феофанова Максим Левин занял второе место. В командном зачете мытищинцы завоевали серебро. По итогам всех этапов команда поднялась на девятое общекомандное место, улучшив прошлогодний результат — ранее она была на 18-й строчке.

«На них стоит равняться: они активные, любознательные, а главное — патриоты своей страны», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.