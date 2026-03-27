Юнармейцы Богородского округа готовятся к Зарнице

Команда казачат-юнармейцев Богородского округа начала подготовку к Всероссийским военно-спортивным соревнованиям «Зарница», которые пройдут 29 апреля. Тренировки проходят на базе Центра образования №21 и Центра допризывной подготовки молодежи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав команды вошли учащиеся Центра образования №21, воспитанники Центра допризывной подготовки молодежи и представители хуторского казачьего общества «Перовское». Ребята готовятся представить округ на Всероссийских военно-спортивных соревнованиях «Зарница» 29 апреля.

Программа подготовки включает строевую подготовку, занятия по радиационной, химической и биологической защите, где школьники учатся быстро надевать противогаз. Также участники осваивают навыки оказания первой помощи, основы топографии и ориентирования на местности — чтение карт, определение азимута и поиск маршрута в незнакомой обстановке.

Кроме того, команда тренируется проходить полосу препятствий и занимается огневой подготовкой. Особое внимание уделяют командной работе — умению действовать слаженно, поддерживать друг друга и нести ответственность за общий результат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.