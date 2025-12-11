Юная художница из Богородского округа победила в конкурсе «Моя Россия» в Красногорске

Церемония награждения победителей областного открытого конкурса рисунков «Моя Россия» состоялась 10 декабря в Московской областной Думе в Красногорске. В этот же день открылась выставка работ победителей, приуроченная ко Дню Конституции Российской Федерации.

Среди победителей конкурса — ученица Ногинской детской художественной школы Светлана Леденева. Ее талант и старание отметили благодарственным письмом и ценным подарком. Светлану поддержали отец Дмитрий Леденев и директор школы Юлия Земская.

Конкурс проходил среди 166 учреждений дополнительного образования Подмосковья в два этапа: сначала на муниципальном уровне, затем на региональном. В финал вышли 127 работ, из которых комиссия выбрала 45 лучших.

Победителей и участников выставки поздравила депутат Государственной думы Алла Полякова. После церемонии для участников провели экскурсию по Московской областной думе и рассказали о работе парламента.

Этот год стал успешным для Светланы Леденевой: она также получила диплом лауреата 1 степени на Международном конкурсе-фестивале «Пасхальное яйцо» и прошла обучающий курс по многослойной акварельной живописи в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

