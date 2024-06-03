Юморист Гальцев оказался должен налоговой свыше 850 тыс рублей
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Федеральная налоговая служба РФ недополучила от известного юмориста Юрия Гальцева свыше 850 тыс. рублей, сообщает SHOT.
Долг в 853 тыс. рублей у Гальцева появился 4 мая. Представитель артиста не стала объяснять, откуда взялась задолженность и почему уже месяц ее никто не гасит.
Юморист является худруком Театра эстрады им. Аркадия Райкина в Петербурге, сейчас он активно занимается там постановками.
Ранее проблемы с налоговой возникли у скандального блогера Дани Милохина. Он задолжал ФНС 35 тыс. рублей.