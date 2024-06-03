Главная

Юморист Гальцев оказался должен налоговой свыше 850 тыс рублей

Общество

Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори

Федеральная налоговая служба РФ недополучила от известного юмориста Юрия Гальцева свыше 850 тыс. рублей, сообщает SHOT.

Долг в 853 тыс. рублей у Гальцева появился 4 мая. Представитель артиста не стала объяснять, откуда взялась задолженность и почему уже месяц ее никто не гасит.

Юморист является худруком Театра эстрады им. Аркадия Райкина в Петербурге, сейчас он активно занимается там постановками.

Ранее проблемы с налоговой возникли у скандального блогера Дани Милохина. Он задолжал ФНС 35 тыс. рублей.