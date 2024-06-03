Юморист Гальцев оказался должен налоговой свыше 850 тыс рублей

сегодня в 11:51

Долг в 853 тыс. рублей у Гальцева появился 4 мая. Представитель артиста не стала объяснять, откуда взялась задолженность и почему уже месяц ее никто не гасит.

Юморист является худруком Театра эстрады им. Аркадия Райкина в Петербурге, сейчас он активно занимается там постановками.

Ранее проблемы с налоговой возникли у скандального блогера Дани Милохина. Он задолжал ФНС 35 тыс. рублей.