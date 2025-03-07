Юлия Высоцкая не продавала свой бизнес «Едим дома»

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая не продавала бизнес «Едим дома», в который входят кулинарные студии, производство товаров и закусочные, сообщает пиар-служба холдинга Высоцкой.

Ранее Mash писал, что Высоцкая избавилась от бизнеса «Едим дома» из-за убытков, спровоцированных в том числе видеороликами с горящим шашлыком, макаронами с водкой и пережаренными сырниками.

«Сегодня в Telegram-канале Mash появилось не соответствующее действительности сообщение о том, что актриса и телеведущая Юлия Высоцкая оставляет свои проекты и выходит из них», — говорится в сообщении.

В пиар-службе Высоцкой подчеркнули, что телеведущая продолжает развивать сеть кулинарных студий, которых на сегодняшний день пять в Москве. В текущем году планируется открытие еще двух студий в столице и одной в Петербурге.

Кроме того, телепрограмма «Едим Дома!» с успехом выходит на протяжении 22 лет на канале НТВ и продолжает радовать зрителей каждую субботу. Представители актрисы назвали клеветой распространенную Mash информацию и добавили, что намерены обратиться с иском в суд.