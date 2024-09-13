Юбилейный «Экодвор» состоится в Солнечногорске 15 сентября

В Солнечногорске в формате семейного праздника в 30-й раз пройдет экологическая акция «Экодвор». Она состоится 15 сентября с 11:00 до 13:00. Сбор вторсырья и интерактивно-развлекательную программу организуют во дворе дома № 12 по улице Баранова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На празднике предусмотрены активности для всей семьи. Жителей и гостей ожидают экологический квест, мастер-класс по изготовлению брелоков из джинсы, игра «ЭкоКорнхол» от регоператора «ЭкоПромСервис», игры по уходу за домашними питомцами от благотворительного фонда помощи животным «Велес», красочный аквагрим и многое другое. Приглянувшиеся вещи и книги можно будет обменять на «Дармарке».

«Приглашаю всех на яркий праздник „Экодвор“. Он проводится в округе шестой год, и за это время его формат полюбился многими жителями. Это не только возможность отлично провести время с семьей, соседями, друзьями, но и внести свой вклад в экологию и чистоту округа», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Во время акции на переработку принимают:

металл (алюминиевые и консервные банки, крышки, фольгу без следов жира, старую посуду);

макулатуру (бумагу, картон);

твердый пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6 (кроме вспененного полистирола);

пластиковые пакеты и пленку с маркировкой 2, 4, 5, 7 и без маркировки;

батарейки, телефоны, наушники и т. п.;

упаковку типа TetraPak;

чеки;

вакуумную упаковку по типу дой-пак и пауч;

пластиковые карты банков и магазинов;

CD/DVD диски;

блистерную упаковку от таблеток и драже.

Также на площадке будут собирать пластиковые крышки для проекта «Добрые крышечки» в помощь детям, которым нужна поддержка.

Обязательное условие — вторсырье должно быть чистым и сухим.

Организаторы и партнеры — администрация, совет депутатов и молодежный парламент городского округа Солнечногорск, региональный оператор «ЭкоПромСервис», «Движение Первых» Солнечногорска, Молодежный центр «Подсолнух», благотворительный фонд помощи животным «Велес», казачье общество «Ермак».

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.