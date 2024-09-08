Явка избирателей в Подмосковье на 15:00 8 сентября составила 21,36%

В Подмосковье на 15:00 8 сентября на выборах в советы депутатов проголосовали 21,36% от заявленного количества избирателей, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

С помощью ДЭГ проголосовали 86,08% избирателей, на избирательных участках — 15,58%

Всего в выборах в Московской области примут участие свыше 2 млн жителей региона.

Выборы проходят с 6 по 8 сентября с 08:00 до 20:00. В Подмосковье для голосования открыты 1608 участков. За три дня будет задействовано свыше 8 тыс. наблюдателей. Адрес избирательного участка жители Подмосковья могут найти на портале «Госуслуги» и на сайте «ЦИК.РФ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.