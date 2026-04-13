Ярмарка трудоустройства пройдет в Подмосковье 15–17 апреля

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится в Подмосковье с 15 по 17 апреля на четырех очных площадках и в онлайн-формате. Участие примут более 200 работодателей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Кадровый центр Подмосковья организует мероприятия для жителей, которые ищут работу или хотят узнать о карьерных перспективах в регионе. Соискатели смогут сравнить предложения компаний, обсудить условия трудоустройства и задать вопросы представителям предприятий.

«Вакансии на ярмарке трудоустройства представят более 200 передовых предприятий и учреждений Московской области. Каждый участник сможет найти возможности, соответствующие своему уровню подготовки, опыту и карьерным целям», — напомнил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Среди работодателей заявлены ПАО «Россети Московский регион», АО «Мострансавто», ПАО «Ростелеком», АО «РЖД», АО «НПО Стеклопластик», ООО «Система ПБО», «Альфа Банк», «ВТБ», ОА «МОЭСК», АО «РАТЕП» и другие компании.

15 апреля ярмарка пройдет в Мытищах во дворце культуры и спорта «Мир». 16 апреля мероприятия состоятся в концертном зале администрации городского округа Подольск и в Ногинске в центре образования «Богородский». Завершающая встреча пройдет 17 апреля во дворце культуры «Яуза» в городском округе Мытищи. В этот же день 15 апреля будет доступна онлайн-ярмарка в социальных сетях регионального кадрового центра.

Подробная программа размещена на сайте https://mosregjob.ru/и в социальных сетях кадрового центра. Там же можно зарегистрироваться для участия.

Кроме того, специалисты кадрового центра проведут консультации. Жителям расскажут о бесплатной профориентации, переобучении и курсах повышения квалификации, психологической поддержке и единовременной выплате на открытие собственного дела, а также о других мерах государственной поддержки занятости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.