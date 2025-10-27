Японец долгое время хранил дома скелет отца из-за отсутствия денег на похороны

61-летний житель Японии Масахико Ичидзе хранил тело своего покойного 91-летнего отца Такэси у себя дома, поскольку не располагал средствами для организации похорон, сообщает «Царьград» со ссылкой на Japan Today.

То, что Такэси длительное время не выходил на связь, вызвало подозрения у представителей социальной службы. Они навестили семью и обнаружили человеческий скелет в одной из комнат.

Масахико признался, что причиной, по которой он не организовал похороны отцу, были финансовые проблемы.

«Я не оповестил полицию и пожарных, потому что у меня не было денег на похороны», — поделился японец.

Власти забрали останки пожилого мужчины.

