Январь 2026 года побил 10-летний рекорд по магнитным бурям

В январе 2026 года было зафиксировано 10 магнитных бурь — это максимум за последние 10 лет, сообщает ТАСС .

Среди них две бури достигли уровня G4 (очень сильная), еще одна — уровня G3 (сильная). В целом геомагнитная обстановка была неспокойной на протяжении 19 дней месяца.

Предыдущий рекорд был отмечен в 2022 году — тогда произошло шесть магнитных бурь. А по количеству возмущенных дней лидировал январь 2017-го с 14 днями.

Ранее на обращенной к Земле стороне Солнца пропали все пятна. Теперь звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей.

