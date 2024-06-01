Яндекс Такси вместе с таксопарками поздравил пассажиров и водителей сервиса с Днем защиты детей

Тема конкурса в этом году звучала так: «Мои родители — водители такси». Яндекс Такси попросил таксопарки самостоятельно определить победителей и передать ему 25 лучших рисунков. На их основе был сделан специальный дизайн, которым оклеили машины такси в городах, где живут победители конкурса: Красноярске, Новосибирске, Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге. Другие рисунки украсили специальные праздничные разделы в приложениях для пассажиров и водителей. Все отобранные рисунки водители и пассажиры могут увидеть в приложениях сервиса. А пассажиры, к которым приедет машина с праздничной оклейкой, узнают об этом из специального уведомления. Всего в проекте участвовало пять таксопарков: Ё-такси (Красноярск и Новосибирск), Next (Москва), Таксопарк 9 (Краснодар), GDel (Санкт-Петербург). Все дети, победившие в конкурсе, получат специальный мерч с дизайном на основе их рисунков.