«Яндекс», Сбер, X5, Т-Банк и Lamoda откроют свои офисы в рамках Big Tech Night

12 сентября в Москве состоится Big Tech Night — «ночь музеев» в мире IT. В рамках события «Яндекс», Сбер, X5, Т-Банк и Lamoda на одну ночь откроют свои офисы для всех желающих, кому интересна данная отрасль, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Идею события предложил «Яндекс», а организовали его сразу пять компаний. Big Tech Night объединит всех, кто связан с IT: разработчиков, инженеров, аналитиков, продактов. На одну ночь офисы компаний-организаторов станут фестивальными площадками. Гости могут выбрать один офис или успеть побывать в нескольких — между ними будут курсировать шаттлы. Для тех, кто не может приехать лично, предусмотрена программа Big Tech Night Online с трансляциями из двух студий.

«Основой для всего, что будет происходить в эту ночь, станет живое общение — мы приветствуем реплики из зала, дискуссии и расспросы. Наша главная задача — показать, что за известными всем IT-брендами стоят люди, которых объединяет общая страсть к технологиям», — сказал директор «Яндекса» по взаимодействию с разработчиками Сергей Бережной.

Для гостей подготовили доклады про технологии, иммерсивные экскурсии, квесты и IT-стенды и многое другое. Посетители смогут вживую пообщаться с экспертами, тимлидами и коллегами из индустрии.

Программа мероприятия состоит из трех треков. Хард-трек объединяет все, что связано с технологиями. Софт-трек посвящен управлению командой и развитию гибких навыков. На фест-треке можно отдохнуть, а также сходить на алгоритмическую вечеринку, сразиться с другими гостями на киберспортивном турнире и т. д.

В конце мероприятия электронное трио Turbosh даст концерт в офисе Сбера, а в офисе «Яндекса» сыграет Найк Борзов — «Яндекс Музыка» организует его акустическое выступление.

Полная программа мероприятия представлена на сайте Big Tech Night. Участие в Big Tech Night бесплатное, но нужно заранее пройти регистрацию и получить подтверждение. Участникам также будут доступны записи выступлений после окончания фестиваля.