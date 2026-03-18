Ямальцы рассказали, каким они видят регион к 2030 году

На Ямале запустили опрос о развитии округа к 2030 году

В Ямало-Ненецком автономном округе стартовал опрос «Ямал-100», посвященный будущему региона до 2030 года. Принять участие можно на портале и в приложении «Морошка», сообщает «Север-Пресс» .

Департамент информационных технологий и связи ЯНАО сообщил о запуске опроса «Ямал-100». Жителям предлагают высказать предложения по развитию округа, рассказать о проблемах и обозначить приоритетные направления.

«На сайте и в мобильном приложении „Морошка“ стартовал опрос „Ямал-100“. Это возможность рассказать, что важно именно для вас: что беспокоит, что хочется изменить и каким вы видите развитие округа», — говорится в сообщении.

Принять участие могут все пользователи без возрастных ограничений. Для этого необходимо авторизоваться на портале или в мобильном приложении последней версии. Опрос продлится до 15 апреля. За участие начислят 100 баллов «Морошки», которые можно обменять на товары в магазине поощрений.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил жителям направлять идеи для плана развития региона. Документ планируют принять осенью этого года.

