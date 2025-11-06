Ямальцам рассказали, когда в регионе ударят серьезные морозы

Температуры на Ямале перед началом зимы могут снизиться до минус 30-26 градусов

Прогнозируется, что в ЯНАО в ноябрьские ночи средняя температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -10 до -16 градусов. Руководитель Ямало-Ненецкого ЦГМС Артем Кошкин рассказал, что перед наступлением зимы возможно похолодание до отметок в -26-30 градусов ночью, сообщает «Север-Пресс» .

«При этом температура в уточненном прогнозе остается выше нормы на 1,5−2,5 градуса. Что касается ледостава — существенного нарастания льда и увеличения его толщины ожидать не приходится. В первой декаде температура ночью будет колебаться от −12−17 до −19−24 градусов», — отметил эксперт.

В дневное время суток температурные показатели будут находиться в пределах от -16 до -21 градуса.

Объем осадков будет определяться активностью циклонов в регионе. Стандартные значения колеблются от 24 до 44 мм, однако вероятность превышения этих показателей не исключается.

По словам метеоролога, минувшие сентябрь и октябрь отличались относительно высокой температурой. Вторая декада сентября, когда температура поднималась до +25 градусов, была аномально теплой для широт Ямала.

