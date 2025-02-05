Якушев: важно, чтобы люди чувствовали, что стали членами огромной семьи под названием «Россия»

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев обозначил основные направления работы партии в Год муниципального депутата. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Работа с муниципальными депутатами будет развиваться по четырем направлениям: популяризация лучших муниципальных практик, внедрение эффективных форматов командной работы, развитие горизонтальных связей и обучение муниципальных депутатов на площадке Высшей партийной школы.

Для выбора лучших практик повседневной работы муниципальных депутатов «Единая Россия» проведет специальный конкурс. О нем Владимир Якушев рассказал на первом тематическом Форуме муниципальных депутатов, который прошел в ЛНР. В нем также приняли участие глава ЛНР Леонид Пасечник и руководитель ЦИК партии Александр Сидякин.

«Положение о конкурсе сейчас разрабатывается и будет направлено в регионы для обсуждения», — отметил Якушев.

Что касается форматов работы депутатских фракций муниципального уровня при взаимодействии с избирателями и с органами власти на местах, то наиболее эффективные модели и опыт будут отмечать и тиражировать в масштабах страны.

Третье направление — развитие горизонтальных связей между депутатами разных регионов. По мнению секретаря генсовета, эту работу необходимо начинать с регионов-шефов и укреплять взаимодействие на уровне муниципальных депутатов.

Говоря о предстоящем обучении на площадке Высшей партийной школы, Владимир Якушев подчеркнул, что учебная программа версталась с учетом запросов муниципальных депутатов.

«Главная идея — „вооружить“ вас дополнительными компетенциями, которые нужны для более эффективной депутатской работы», — акцентировал внимание он.

Также в Год муниципального депутата «Единая Россия» проведет сбор инициатив по совершенствованию законодательства, касающегося работы муниципальных депутатов.

«Принципиально важно, чтобы в новых регионах налаживалась мирная жизнь, чтобы люди чувствовали, что стали членами огромной семьи под названием „Россия“. Со стороны центральных органов партии мы будем помогать, делать все, чтобы работа становилась более качественной и эффективной. Мы — одна семья, одна команда», — заключил секретарь генсовета партии.

В свою очередь Леонид Пасечник подчеркнул, что дорожной картой в работе была и остается народная программа «Единой России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.