Якушев: свыше 13,5 млн человек поучаствовали в выборах объектов благоустройства

Более 13,5 млн человек приняли участие в голосовании «Единой России» и Минстроя по выбору объектов благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии со ссылкой на секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева.

Отдать свой голос за территорию, которую обновят в 2026 году, можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтеров

Голосование продлится до 12 июня.

«Активно голосуют жители Кемеровской области, Санкт-Петербурга, Югры, Башкирии, Бурятии, Крыма, Марий Эл, Свердловской и Тульской областей, Сахалина, Чечни, Пермского края. Отдельно отмечу, что высокое вовлечение жителей в процедуру отбора объектов благоустройства показывают прифронтовые Белгородская и Курская области», — акцентировал секретарь Генсовета «Единой России».

Ежегодно в проведении голосования оказывают содействие волонтеры «Единой России» — они помогают жителям сделать выбор на электронной платформе ФКГС.

Владимир Якушев напомнил также, что в основе программы «Формирование комфортной городской среды» проект «Единой России» «Городская среда». Реализация ФКГС — одно из положений Народной программы партии.

«Совместными усилиями нам уже удалось благоустроить более 110 тыс. общественных и дворовых территорий, из них 72 тыс. — это дворы. Также прошло десять конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды. А всего в реализации проекта за пять лет приняли участие около 40 млн граждан», — отметил Владимир Якушев.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в этом году в Подмосковье на голосование вынесено 289 объектов из 53 муниципальных округов.

«На данный момент в голосовании уже приняли участие свыше 666 тыс. жителей региона. Из 289 объектов, вынесенных на голосование, — 104 сквера, 29 парков и лесопарков, 25 прибрежных территорий, включая набережные, 18 зон отдыха, 17 пешеходных зон, а также 96 общественных территорий. Итоги голосования станут основой для планирования работ по благоустройству в 2026 году и помогут определить приоритетные направления для улучшения городской инфраструктуры. Каждый голос имеет значение, и участие жителей в этом процессе способствует созданию комфортной и безопасной городской среды», — отметил Игорь Брынцалов.

Процесс голосования устроен максимально просто. Сделать выбор может каждый россиянин старше 14 лет. Голосование проходит на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.