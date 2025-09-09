Яйца и майонез подешевели: как готовая еда конкурирует с обычными продуктами

Специалист по ритейлу Михаил Лачугин заявил, что в последние годы потребительский рынок претерпел ряд изменений. Часть категорий, например, майонез или яйца, подешевели, что-то остается в «замороженном» состоянии, а готовая еда набирает все больше популярности и растет в цене, сообщает АБН24 .

«Главный фактор — изменение модели потребления: современные полуфабрикаты и блюда быстрого приготовления перестали предполагать использование майонеза как добавки. Если раньше макароны, пельмени или салаты часто сопровождались майонезом, то теперь многие продукты идут уже с готовыми соусами или вовсе не требуют дополнительных приправ», — пояснил эксперт.

По его словам, несмотря на это, компании, выпускающие соусы, не потеряют свои позиции на рынке, поскольку сектор готовых блюд демонстрирует рост, и предприятия этой сферы активно используют майонез в качестве составляющего элемента.

Особым спросом он пользуется в бюджетном секторе, где продукты должны быть максимально питательными и доступными по цене. Следовательно, для крупных производителей разумным решением будет переориентация с розничных продаж на оптовые поставки для промышленного изготовления готовой продукции.