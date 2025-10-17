Яблоко от яблоньки: от чего зависит поведение мужчины с женщиной

Эксперт-психолог Татьяна Василькова заявила, что на мужчину в отношениях часто влияет его предыдущий опыт: родительская семья и ситуации в прошлом, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Первое — это печальный опыт. Когда женщина однажды дала понять, что сам мужчина ей не нужен, что важны лишь рестораны, подарки, путешествия и прочие блага», — сказала специалист.

По ее словам, обжегшись, мужчина меняет свой взгляд на отношения, он ищет человека и иногда идет на крайние меры, даже вопреки собственным принципам: ему особенно важно убедиться, что женщина выбирает его сердцем, а не по кошельку.

Еще одна причина — это воспитание, полученное от матери. Регулярное повторение определенных фраз, таких как: «Женщины должны быть самостоятельными, я одна тебя вырастила» или предостережения о корыстных намерениях женщин, стремящихся к финансовой зависимости и завладению имуществом, формирует определенные убеждения у мальчика. В условиях постоянного влияния такой идеологии у ребенка закономерно возникает определенное мировоззрение.

