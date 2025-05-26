«Я давал в рот всей системе»: скандальный репер Vacio выпустил трек о жизни

Скандальный рэпер Vacio выпустил трек о жизни после переезда из Москвы в Париж

Скандально известный рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) выпустил новый трек о жизни с нецензурным названием после переезда из России во Францию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Музыкант прекратил вести соцсети в мае прошлого года после второго штрафа за ЛГБТ*-пропаганду и информации о его скором призыве на срочную военную службу. В понедельник Васильев опубликовал новый трек, в котором рассказывает о жизни после переезда из Москвы в Париж.

В песне есть отсылка к травле Vacio после скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор», а также критика политической ситуации в России.

«Я не хочу умирать за чьи-то идеи. Мы панки forever, давали в рот всей системе», — говорится в тексте.

В марте из-за долга по коммунальным платежам рэперу Vacio заблокировали последние банковские счета в России. У музыканта накопились долги по коммуналке в 50 тыс. рублей и еще по кредиткам — порядка 200 тыс. рублей.

* международное движение признано экстремистским и запрещено в РФ.