Известные артисты предстанут в виде матрешек на уникальной выставке

«Русскому Радио» и музыкальной Премии «Золотой Граммофон» в этом году исполняется три десятилетия. По случаю двойного юбилея «Русское Радио» организует уникальную выставку: по России проедут огромные матрешки, воплощающие образы самых титулованных звезд, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Весь 2025 год будет посвящен юбилейным торжествам «Русского Радио». Апогеем праздника станут два грандиозных события: юбилейное шоу, собравшее лучшие хиты за тридцать лет, и 30-я церемония вручения Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Они состоятся в Москве 30 и 31 октября на сцене «ВТБ Арены».

Накануне этих знаменательных событий «Русское Радио» вовлечет в масштабное празднество десятки тысяч своих слушателей. По стране отправится уникальная выставка матрешек. Причем это будут не обычные матрешки! Стильные инсталляции большого размера представят титулованных артистов — тех, кто за 30 лет стал обладателем наибольшего числа статуэток «Золотого Граммофона».

В матрешек превратятся Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Дима Билан, Ани Лорак, Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев и Валерия.

Выбор матрешек для выставки не случаен. Это один из ключевых символов русской культуры, который прочно ассоциируется с историей страны, ее уникальным искусством и душевной теплотой. Матрешки, олицетворяющие образы популярных исполнителей, станут квинтэссенцией празднования 30-летия «Русского Радио».

Матрешки с портретами знаменитостей — это свежая концепция «Русской Медиагруппы». Автором визуального решения выступила молодой дизайнер и художник Александра Ерибекова.

С 11 по 12 октября арт-объекты можно будет увидеть в Казани. С 18 по 19 октября они разместятся в Нижнем Новгороде. Церемонию открытия в этом городе проведет любимый слушателями ведущий «Русского Радио» Максим Привалов. С 25 по 26 октября матрешек примет Санкт-Петербург. Здесь гостей праздника будет встречать яркий и энергичный Антон Юрьев. А с 29 по 31 октября выставка украсит площадь перед «ВТБ Ареной» в Москве.

В каждом городе открытие выставки будет торжественным, с участием ведущих «Русского Радио», а сопровождать его будут конкурсы, викторины и флешмобы.

Череда городских праздников финиширует в столице: к юбилейному шоу и 30-й церемонии «Золотой Граммофон» матрешки прибудут в Москву и займут почетное место у «ВТБ Арены», чтобы вместе со зрителями и артистами отметить два самых легендарных и масштабных музыкальных события десятилетия.