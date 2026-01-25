«Известия»: уже второй депутат от партии «Слуга народа» умер с начала года

Как сообщают местные СМИ, нардеп Орест Саламаха попал в лобовое столкновение, управляя квадроциклом по дороге во Львов. По предварительной версии, он выехал на встречную полосу и врезался «лоб в лоб» в маршрутку. Получив тяжелые травмы, Саламаха был доставлен в больницу, где позднее скончался.

Ранее, в этом же месяце, от болезни умер еще один депутат от «Слуги народа» — Александр Кабанов. О его смерти официально сообщили в Верховной Раде Украины.

