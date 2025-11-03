«Известия»: цифровые перекупщики захватывают рынок

С развитием цифровых технологий в России набирает масштабы проблема тикет-ботов — автоматизированных программ, которые массово скупают билеты на популярные мероприятия, оставляя реальных пользователей без шансов на покупку, сообщает газета «Известия».

Согласно данным экспертов, в обычное время на долю ботов-перекупщиков приходится до 40% трафика билетных площадок, а в момент старта продаж на самые ожидаемые события этот показатель может достигать шокирующих 96%.

Современные боты используют сложный арсенал для обхода защиты: антидетект-браузеры, маскирующие цифровой отпечаток каждого аккаунта, имитацию курсорного и клавиатурного почерка человека, ИИ-инструменты для решения капч и работу через распределенные ботнеты. Высокий уровень маскировки делает такие атаки устойчивыми к традиционным мерам защиты, таким как капча или блокировка по IP-адресам.

Эксперты предлагают комплексные меры противодействия, включая внедрение динамических QR-кодов и блокчейн-технологий для защиты от подделки билетов, усиление систем цифровой идентификации и ужесточение законодательства. С 1 июля 2025 года действуют поправки к закону «О персональных данных», запрещающие передачу данных за рубеж до сохранения в России, однако серьезных дел против создателей тикет-ботов практически нет, что способствует дальнейшему росту этого теневого рынка. указано в публикации.