Израильтяне захватили и уничтожили офис RT Arabic в Газе

RT сообщило о разрушении своего офиса на севере Газы

Офис российского телеканала RT Arabic в секторе Газа был захвачен бойцами ЦАХАЛ и уничтожен. На своем сайте издание публикует кадры с места событий — в офис впервые с осени 2023 года попал один из сотрудников редакции.

Очевидцы, как пишет RT, утверждали, что израильские военные взрывом уничтожили входную дверь в офис и применяли его как базу. Оттуда бойцы Армии обороны Израиля планировали обстрел больницы «Аль-Шифа». Перед тем, как покинуть офис, израильские солдаты его разгромили.

«Никто из наших сотрудников не пострадал, но мы все равно опасаемся за жизнь и здоровье нашей съемочной группы, потому что Израиль планомерно уничтожает журналистов в секторе Газа», — заявила глава RT Arabic Майя Манна в Telegram-канале.

Офис RT Arabic располагается поблизости от больницы «Аль-Шифа» в северной части сектора Газа. С сентября прошлого года журналисты арабоязычной редакции не могли попасть в здание из-за бомбежек со стороны ЦАХАЛ.