Изобретателя Ревина* посадили на 24 года за передачу прожектора «Азову»**

Второй Западный окружной военный суд отправил в колонию на 24 года гендиректора компании «Прожектор» Виталия Ревина*. Его обвиняют в передаче украинскому националистическому полку «Азов»** зенитного прожектора для поиска БПЛА РФ, рассказал корреспондент ТАСС из зала суда.

Ревин* будет сидеть в колонии строгого режима. Первые шесть лет мужчина проведет в тюрьме. Остальное время — в колонии строгого режима.

Также Ревина* оштрафовали на 600 тыс. рублей. До этого прокурор просил отправить изобретателя в тюрьму на 25 лет.

Ревина* признали виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), статьи 275 УК РФ («Государственная измена»).

В сентябре 2023 года Ревин* отправил «Азову»** с помощью украинского волонтерского центра изобретенное им техническое средство для сбития российских беспилотников. Еще бизнесмен купил через зарубежные интернет-площадки комплектующие для 30 технических средств. Затем отправил их представителю террористической организации.

Также Ревин* оказывал консультации при сборке этого оборудования до такого состояния, чтобы его можно было использовать. Приговор в законную силу еще не вступил. Ревин* планирует подать апелляцию.

*Виталий Ревин внесен в России в реестр террористов и экстремистов.

**Украинское военизированное националистическое объединение Азов признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.