Изящная радуга порадовала жителей Кемерова после дождя

В Кемерове после мощного ливня в небе появилась красивая осенняя радуга
Общество
Сiбдепо

Фото - © Сiбдепо

В Кемерове после сильного ливня жители стали свидетелями прекрасного природного явления — осенней радуги, сообщает Сiбдепо.

На снимках отчетливо видна полная окружность радуги, сверкающая под лучами солнца.

«Радуга как в сказке! Будто сейчас появятся лепреконы и принесут горшочек с золотом», — отметил один из жителей города.

В мифологии древних скандинавов и греков радуга представлялась как мост между небом и землей, по которому посланница богов Ирида ежедневно спускалась к людям.