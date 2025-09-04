Изящная радуга порадовала жителей Кемерова после дождя

В Кемерове после мощного ливня в небе появилась красивая осенняя радуга

На снимках отчетливо видна полная окружность радуги, сверкающая под лучами солнца.

«Радуга как в сказке! Будто сейчас появятся лепреконы и принесут горшочек с золотом», — отметил один из жителей города.

В мифологии древних скандинавов и греков радуга представлялась как мост между небом и землей, по которому посланница богов Ирида ежедневно спускалась к людям.