Из-за обновления ОС One UI 8 телефоны Samsung превращаются в «кирпич» в России

Владельцы Samsung в РФ рассказали о том, что их смартфоны становятся «кирпичами» после того, как операционная система обновляется до One UI 8. После ее установки гаджет начинает виснуть, когда загружается, сообщает Baza .

На дисплее высвечивается бесконечная анимация. Она продолжается несколько часов. При этом пользоваться смартфоном в момент загрузки невозможно.

Если попытаться перезапустить телефон, появляется обычный экран. Однако дальше устройство не грузится. Единственное, что могут делать пользователи, — принимать звонки.

Baza со ссылкой на рекомендации от владельцев Samsung сообщила о способах вернуть телефон в работоспособное состояние. Там порекомендовали достать слот SIM-карты и перезагрузить гаджет. Также можно активировать безопасный режим, после чего перезапустить устройство. После этого в большинстве случаев оно начинает работать.

