Из-за обновления ОС One UI 8 телефоны Samsung превращаются в «кирпич» в России
Фото - © Unsplash.com
Владельцы Samsung в РФ рассказали о том, что их смартфоны становятся «кирпичами» после того, как операционная система обновляется до One UI 8. После ее установки гаджет начинает виснуть, когда загружается, сообщает Baza.
На дисплее высвечивается бесконечная анимация. Она продолжается несколько часов. При этом пользоваться смартфоном в момент загрузки невозможно.
Если попытаться перезапустить телефон, появляется обычный экран. Однако дальше устройство не грузится. Единственное, что могут делать пользователи, — принимать звонки.
Baza со ссылкой на рекомендации от владельцев Samsung сообщила о способах вернуть телефон в работоспособное состояние. Там порекомендовали достать слот SIM-карты и перезагрузить гаджет. Также можно активировать безопасный режим, после чего перезапустить устройство. После этого в большинстве случаев оно начинает работать.
