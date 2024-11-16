Из-за информационного шума россияне отказываются от готовой еды

Жители России начали меньше и реже приобретать готовую еду. Причиной стали плохие новости, сообщает ТАСС со ссылкой на проведенное компанией «Ромир» исследование.

С сентября по ноябрь 2024 года минимум один раз приобрели готовую еду 31,7% жителей России. При этом в 2023 году за то же время покупателей было больше — 33,4%.

По мнению аналитиков, многие жители РФ больше не верят, что готовая еда может быть качественной. Такое мнение у них спровоцировали плохие новости, звучавшие прошлым летом об этой категории товаров.

В августе «SHOT Проверка» сообщала, что в московских магазинах SPAR готовую еду делают из «просрочки». На производстве было замечено игнорирование санитарных норм.