Из Волоколамска отправили партию гуманитарной помощи в зону СВО

Из Волоколамска отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова лично проверила списки с запросами от ребят и сверила их с посылками. Вместе с волонтерами и членами партии «ЕР» помогла погрузить все необходимое.

«Продолжаем оказывать поддержку нашим ребятам, регулярно доставляя посылки. Очень важно, чтобы помощь поступала оперативно и своевременно, ведь именно этого ждут наши бойцы. Мы находимся в постоянном контакте с ребятами и узнаем от них, что им необходимо», — сказала Наталья Козлова.

Генератор, маскировочные сети, инструменты, расходные материалы, средства личной гигиены, одежда, продукты питания и личные посылки. Все это совсем скоро военнослужащие получат из рук в руки.

«Наши ребята выполняют сложную работу вдали от дома, защищая нашу Родину. Мы с вами должны поддерживать их здесь, чтобы каждый из них вернулся с Победой. Я хочу выразить благодарность всем, кто помогает. Волоколамск своих не бросает», — добавила глава Волоколамского округа.

Пункт сбора помощи в Волоколамске расположен в здании бывшего книжного магазина «Подвиг». Работа там не прекращается. Как только отправляют помощь ребятам, сразу же начинают собирать следующую партию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.