Из «невероятных» в экстремально сильные: прошел первый пик геомагнитного шторма

Утром во вторник завершается первая импульсная фаза геомагнитного шторма, который начался на планете этой ночью, сообщает лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

После пика скорость солнечного ветра стабилизировалась на уровне 900 км/с (что выше обычной в 2,5-3 раза). Индукция магнитного поля около планеты повышена в 10 раз. Но оба указанных параметра понизились примерно вдвое по сравнению с моментом удара. На пике они были на неадекватном уровне, а потом из «невероятных» перешли в область экстремально сильных, но реальных значений.

Кроме того, на Земле отмечается быстрая смена знака магнитного поля, это может привести ко второму сильному геомагнитному всплеску через несколько часов. Индексы магнитной бури тогда могут подняться как минимум до G4 и возможно G5. Ночной пик геомагнитного шторма остановился на уровне G4.7.

Геомагнитный шторм будет идти не менее суток. Первые его ослабления могут появиться 21 января, а полная стабилизация — не ранее чем через 2-3 суток.

Ночью в России и европейской части континента были видны сильные (одни из наиболее мощных в XXI веке) полярные сияния, нижняя граница которых опускалась до широты около 40 градусов. Предстоящей ночью возможно повторение, но с меньшей мощностью.

