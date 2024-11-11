Из Коломны в зону СВО отправили дополнительную помощь

Еще одну партию дополнительной помощи передали из Коломны в зону специальной военной операции. Посылки получат военнослужащие 236-й гвардейской артиллерийской бригады — в их погрузке и отправке принял участие глава округа Александр Гречищев, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Неравнодушные жители округа, бизнесмены и предприниматели собрали для фронта машину с необходимыми вещами. На передовую отправятся теплая одежда и дождевики, термосы и строительные инструменты, баллоны с газом и многое другое, что обязательно пригодится бойцам — всего более семи тонн груза.

Особое место среди посылок занимает подарок от работников Коломенского завода. Чтобы нашим защитникам было тепло, мастера своими руками сварили для воинов печки-буржуйки.

«С начала специальной военной операции сбор дополнительной помощи для российских военнослужащих приобрел невероятные масштабы. К отправке гуманитарных конвоев уже присоединились тысячи жителей Городского округа Коломна: предприниматели, общественные организации, школьники, студенты и волонтеры. Спасибо каждому», — сказал Александр Гречищев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.