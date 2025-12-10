IX Форум «Языковая политика в Российской Федерации» стартовал в Москве

10 декабря в российской столице стартовал IX Форум «Языковая политика в Российской Федерации», который начался с пленарного заседания, центральной темой которого стала роль цифровизации языков народов России в укреплении суверенитета страны в информационном поле, сообщает Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России).

С ключевым докладом выступил замглавы ФАДН России Станислав Бедкин. В своем выступлении он подчеркнул, что сохранение языкового многообразия имеет стратегическое значение в эпоху цифрового прогресса.

По словам Бедкина, важно осознавать, что в условиях глобализации и повсеместного внедрения цифровых технологий, поддержание языкового разнообразия — это не просто задача сохранения культурного наследия, но и стратегически важная мера, непосредственно влияющая на национальную безопасность и информационную независимость государства.

Главной темой для дискуссий стало создание цифровой экосистемы, направленной на развитие языков. Это подразумевает скоординированную работу, объединяющую ученых, IT-компании и государственные органы для достижения общей цели — поддержки и продвижения языков, используемых народами России.

Особое место в докладе занял вопрос создания надежного цифрового контента, отражающего культуру и историю народов России.

«В ходе обсуждений, состоявшихся на III Всероссийском финно-угорском форуме, в сентябре этого года, мы выступили с инициативой организации работы по созданию датасетов изображений национальных костюмов, их отдельных деталей, предметов культуры быта для обучения российских больших генеративных моделей, которые должны будут создавать релевантный и достоверный контент в ответ на запросы, связанные с историей и культурой народов Российской Федерации», — заявил Станислав Бедкин.

