Ивашковская библиотека провела патриотический час «Есть дата в снежном феврале…», который был посвященный этой дате и памяти юных героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шаховская.

Это день мужества и патриотизма и День юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года. В этот день особое внимание безусловно заслуживают пионеры-герои Великой Отечественной.

Много юных героев погибло за свободу нашей Родины. В благодарной памяти народа навсегда останутся славные боевые дела юных героев. Тех, кто мужественно дрался с лютым врагом на полях фронтовых сражений, в партизанских отрядах и в условиях подполья. Тех, кто внес свой вклад в грядущую победу и кому сегодняшние сверстники обязаны счастливой мирной жизнью. В самом начале мероприятия библиотекарь рассказала, у книжной выставки, о тех, кто охраняет покой нашей огромной страны. Затем совершили небольшой экскурс в историю праздника, вспомнили героев нашей отчизны, начиная с Древней Руси, заканчивая нашим временем. Участники мероприятия также узнали, что не только мужчины стоят на страже нашей Родины, но и женщины.

По окончанию мероприятия желающие сделали открытки для солдат, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны. «Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.