Имена

Сафонов Иван Викторович · Иван Викторович Сафонов · Сафонов Иван · Иван Сафонов · Сафонов И.В. · И. В. Сафонов · Сафонов И. · И. Сафонов

Семья и юность

Иван Сафонов родился в 1984 году. Он проявлял склонность к математике, физике, химии и компьютерным технологиям. Эти интересы во многом были унаследованы от родителей. Отец был медиком, мать — инженером. Детские увлечения в определенной степени предопределили карьерный путь Сафонова.

Образование и первое трудоустройство

Летом 2001 года Иван Сафонов прошел этап сложных ДВИ и был зачислен на факультет ВМиК МГУ. Специализация была выбрана не просто так. Во-первых, Сафонов увлекался кибертехнологиями и математикой; во-вторых, в то время многие прогнозировали востребованность IT-сферы и потенциальное внедрение современных технологий в работу российских предприятий различных отраслей.

В 2005 году Сафонов, погружаясь в основы математических дисциплин и программирования, параллельно приступил к практической деятельности в компании «Анкей». Там он работал на должности инженера по разработке и внедрению ПО.

В это же время Сафонов стал студентом РЭШ — образовательного учреждения, которое готовит высококвалифицированных экономистов, финансистов и менеджеров.

В 2006 году Сафонов закончил МГУ. В 2007 году он также окончил магистратуру РЭШ по направлению «Экономика».

В 2011 году Сафонов начал проходить обучение в бизнес-школе The University of Chicago Booth School of Business, по окончании которой получил степень Master of Business Administration.

Работа в российских и иностранных холдингах

В 2007 году Сафонов Иван Викторович приступил к работе на рядовой позиции в компании, предоставляющей экспертные услуги в области управления коммерческой деятельностью, — PPG. Уже через год он стал руководителем. Позже занял пост менеджера проектов в Rimera Group — крупном отечественном объединении по созданию оборудования и предоставлению сервиса для нефтегазовой отрасли.

В 2009 году Сафонов стал руководителем отдела аналитики и стратегии продаж в российском издательстве «Эксмо», занимающем ведущие позиции на рынке книжного дела.

Работа на международном уровне

В 2012 году Сафонов присоединился к известному гейм-холдингу Electronic Arts, специализирующемуся на разработке и дистрибуции приложений. Он прошел собеседование на вакансию junior-аналитика в калифорнийской Maxis Software — дочерней компании EA. Она известна созданием серии однопользовательских игр в жанре симулятора жизни — The Sims.

По окончании образовательной программы в Школе Бута в 2013 году Сафонов стал частью команды высококлассных специалистов в McKinsey & Company.

В 2015 году Сафонова повысили до руководителя проектов. Он работал с ведущими компаниями США, обеспечивающими самые масштабные по меркам страны объемы прибыли.

Возвращение в Россию

В начале 2017 года Сафонов перебрался обратно в РФ, где вошел в состав московского подразделения международной компании по бизнес-консультированию BCG. В структуре BCG он занял позицию проектного менеджера.

В 2020 году Сафонов принял решение о запуске собственного предпринимательского проекта. Решение было обусловлено не только накопленным опытом и знаниями, но и пониманием текущих тенденций рынка и направлений развития бизнеса в цифровую эпоху.

Основание Orion Solutions Формирование и защита цифрового профиля стали основными направлениями деятельности Ивана Сафонова. Orion Solutions предоставляет услуги по анализу информационного поля и обеспечению безопасности корпоративных и частных клиентов в поисковых системах Google и «Яндекс».

Сафонов и Orion Solutions комбинируют юридическую экспертизу, консалтинг, IT и контент-продакшн. Компания не только использует общедоступные компьютерные программы и софт, но и разрабатывает собственные.

Компания также разработала уникальную систему мониторинга репутационных рисков и управления ими в цифровой среде. К настоящему моменту Сафонов и «Орион Солюшенс» завершили свыше 100 проектов в сфере разработки и защиты цифровых профилей.

Хобби и семья

Иван Викторович Сафонов интересуется IT, а именно — нейросетями, регулярно отслеживая последние тренды в этой сфере.

Иван Викторович Сафонов состоит в браке. Вместе с женой он воспитывает троих детей. Предпочитает отдых на природе и занимается спортом, в частности сноубордом.