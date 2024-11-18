Иван Курданин встретился с активными жителями деревни Сбоево

Они с радостью поделились со ним историей своей деревни, рассказали о редких птицах, которые здесь обитают, о красивых лесах и озере, которое они стремятся сохранить в первозданном виде.

Главной темой встречи стало включение в реестр водоёма, который находится рядом с деревней и граничит с озером. Это позволит защитить красивые природные ландшафты от застройки частными домами.

Также жители рассказали Ивану Юрьевичу о необходимости расширения дороги, ведущей в населенный пункт, и о строительстве новой детской площадки.

«Я всегда все проблемы решаю только вместе с активными гражданами. Дал поручение своим коллегам проработать все поступившие обращения и оказать помощь жителям деревни Сбоево в решении их вопросов», — отметил врип главы Дмитровского г. о.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.