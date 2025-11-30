Итоговый форум «Волонтеров Подмосковья» собрал 500 активистов региона

«Региональное движение „Волонтеры Подмосковья“ — мощный социальный инструмент — системный, профессиональный, масштабируемый. Оно объединяет большое количество активных и отзывчивых людей, которые посвящают свое время добрым делам: поддерживают ветеранов, участников СВО и их семьи, заботятся об экологии, организовывают патриотические акции, интерактивные мастер-классы, форумы и фестивали», — сказала министр информации и молодежной политики области Екатерина Швелидзе.

Она добавила, что за пять лет волонтеры совершили более 10 тыс. добрых дел и провели свыше 15 тыс. мероприятий.

«Это результат непростой, но слаженной работы», — подчеркнула Швелидзе.

Для добровольцев провели тренинг по командообразованию, организовали встречу с представителями волонтерских объединений из Нижнего Новгорода, Казани и Москвы. Еще была стратегическая сессия по разработке дорожной карты реализации нацпроекта «Молодежь и дети» в Подмосковье.

«То, что мы сегодня делаем вместе — это не просто мозговой штурм. Это реальный инструмент, который завтра поможет нам выйти за пределы городов и дотянуться до каждого, кто хочет помогать и быть услышанным», — считает волонтер из Реутова Софья Шинкарева.

Также прошел мастер-класс по ораторскому искусству «Антистресс для волонтера: как общаться без стресса». Его провели тренер по публичным выступлениям, лауреат премии российского общества «Знание» Константин Старостин и тренер неформального образования, лектор российского общества «Знание», автор курсов повышения квалификации для госслужащих Елена Пенькова.

В конце программы волонтеров ждал форум-встреча с артистом театра и кино, музыкантом, учредителем фондов «Шаг вместе» и «Жизнь с ДЦП» Юрием Куценко. Открытый и душевный диалог коснулся многих аспектов жизни, но особое внимание было уделено теме благотворительности.

В рамках форума состоялась церемония награждения самых инициативных волонтеров. Активистам вручили благодарственные письма президента РФ за значительный вклад в благоустройство территорий воинских захоронений участников ВОВ, формирование экокультуры и патриотическое воспитание молодежи, благодарственные письма губернатора Подмосковья за вклад в развитие добровольчества, наградили грамотами за участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в ВОВ.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.

