Итоги деятельности областного УФАС подведены в Подмосковье

В рамках пресс-конференции были подведены итоги деятельности управления за I полугодие 2024 года.

Кирилл Иванюженко довел до журналистов информацию о результатах работы антимонопольной службы региона, поделился статистическими данными по делам и предупреждениям по антимонопольному законодательству, законодательству Российской Федерации о рекламе, о привлечении к административной ответственности в I полугодии 2024 года.

Также спикер привел наиболее значимые и интересные примеры в области применения Московским областным УФАС России мер антимонопольного реагирования, рассказал о ярких делах о нарушении антимонопольного законодательства и достижениях Управления.

В конце мероприятия спикер ответил на вопросы журналистов.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.