сегодня в 13:34

ИТ‑компании Подмосковья могут поучаствовать в акселераторе «Спринт 2.0»

Открыт прием заявок на третий в 2025 году конкурсный отбор в акселератор «Спринт 2.0». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Стать участником могут российские компании, занятые разработкой ИT-продуктов, призванных заменить зарубежные аналоги в ключевых секторах экономики. Акселерационная программа рассчитана на три месяца плотной работы над продуктом под руководством опытных трекеров и экспертов. Акселератор Спринт 2.0 поможет участникам найти точки роста: увеличить продажи, построить сильную команду, запустить маркетинг, масштабировать бизнес.

Прием заявок продлится до 1 октября 2025 года, а старт программы запланирован на январь 2026 года. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте проекта: https://sprint.iidf.ru/

Акселератор Спринт 2.0 — это бесплатная программа развития российских ИТ-компаний, которая реализуется ФРИИ при поддержке Минцифры России в рамках федерального проекта «Отечественные решения» национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.