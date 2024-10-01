IT-специалистов Подмосковья приглашают поучаствовать в хакатоне по биометрии

Программисты, дизайнеры, аналитики и другие IT-специалисты могут принять участие в командном соревновании по созданию решений, которые смогут усовершенствовать биометрические сервисы. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Центр биометрических технологий (ЦБТ) совместно с акселератором возможностей и крупными ИТ-компаниями проводят второй Всероссийский хакатон по биометрии. Участникам предстоит решить один из трех предложенных кейсов.

ЦБТ подготовил кейс, в котором необходимо разработать помощника для упрощения регистрации в единой биометрической системе. Сбер предлагает участникам создать инструмент для генерации датасета с изображениями ладони. В кейсе от системы быстрых платежей (СБП) и Мир Plat.Form нужно разработать инструмент для восстановления изображения из вектора биометрических персональных данных.

Команда должна включать в себя от 3 до 5 человек старше 18 лет. Отборочный этап пройдет онлайн с 4 по 13 октября. Финал состоится в Москве 26 октября.

Зарегистрироваться на хакатон можно до 1 октября на сайте мероприятия.

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