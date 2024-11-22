Исцеление от болезней и рождение детей: о чем молятся иконе «Скоропослушница»

День памяти иконы Божией Матери «Скоропослушница» отмечается 22 ноября, этот образ — символ помощи и исцеления, к которому обращаются за поддержкой в сложных обстоятельствах, сообщает «ФедералПресс».

«Скоропослушницу» просят об исцелении болезней и семейном счастье, рождении детей и утешении в горе, защите от бедствий и помощи в преодолении зависимостей. Сегодня ее оригинал находится в монастыре Дохиар на Афоне.

В России первые списки иконы появились в XIX веке, одним из самых известных считается Московский список, он был доставлен со Святой горы в 1887 году. Этому образу приписывали исцеления от слепоты и эпилепсии.

Кроме того, легенды говорят, что икона способна защитить от бедствий, спасти на воде и в целом дать помощь в сложной ситуации. Для многих верующих она стала источником утешения и надежды.