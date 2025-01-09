Историк рассказал, что подавали к столу на Святки в дореволюционной России

На Святки до революции готовили утку с устрицами и разварного поросенка

Историк-архивист Павел Огорельцев рассказал, какие блюда готовили на Рождество, Святки и Крещение в дореволюционной России, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В дворянских домах для праздничного стола закупали редкие ингредиенты и готовили замысловатые блюда.

В праздничном меню было несколько сортов рыбы и колбас, икра, дичь, сыры и сладости.

Среди рецептов из «Руководства для молодых хозяек» Найденова 1870 года были такие деликатесы, как утка с устрицами, рябчики с оливками и каперсами, разварной поросенок, а на десерт — торт с яблоками.