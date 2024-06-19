Исследователи установили причины аномально холодной зимы XVIII века

Результаты исследования ученых Бернского университета опубликованы в журнале Climate of the Past. По этим данным, в 1739–1740 годах Европа пережила самую холодную зиму за 600 лет. Отрицательные температурные аномалии были зафиксированы также в Северной Америке и Евразии.

Ученые объединили инструментальные измерения и записи в дневниках погоды в различных городах, а затем построили карты суточной температуры и давления. Это позволило им выявить механизмы такой экстремально холодной зимы.

Температура первой половины января 1740 года была на 6 стандартных отклонений ниже средней. Высокое давление над Скандинавией заставило течь холодный воздух с континента на запад. А высокое давление над Ирландией с февраля по июнь вытягивало холодный воздух из Северной Атлантики. Это также привело к отрицательным температурным аномалиям.

Роль Североатлантического колебания, которое находилось в отрицательной фазе, была рассмотрена, но исследователи не обнаружили отклонений. Затем они обратились к восточно-атлантической модели, которая весной 1740 года находилась в отрицательной фазе, что привело к снижению температуры и изменению осадков по всей Европе.