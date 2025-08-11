Исследование выявило опасную сейсмическую активность в США

Согласно данным исследования, опубликованного в Daily Mail , западное побережье Северной Америки может столкнуться с разрушительным землетрясением магнитудой свыше 9 баллов.

Учёные обнаружили признаки нарастающей сейсмической активности вдоль 970-километрового разлома, протянувшегося от канадского побережья до Калифорнии.

Возможно формирование гигантского цунами высотой до 30 метров. Возникает риск масштабных разрушений прибрежной инфраструктуры и опасность экологической катастрофы из-за повреждения промышленных объектов.

Исторический прецедент подобного события зафиксирован в 1700 году, когда мощное землетрясение вызвало цунами, достигшее даже берегов Японии. Современные исследования с использованием подводного картографирования подтвердили цикличность таких катастроф с периодичностью около 500 лет.