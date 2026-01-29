Исследование: спрос на готовую еду вырос в 2025 году

Аналитики торговой сети «Пятерочка» подвели итоги 2025 года по продажам готовой еды под собственными брендами. Доля этой категории в компании достигла 5%, а годовой рост показал увеличение на 45%, сообщила пресс-служба торговой сети.

За отчетный период клиенты купили свыше 387 млн упаковок готовых блюд, выпили почти 200 млн чашек горячих напитков и приобрели примерно 2 млрд изделий из выпечки. В сравнении с 2024 годом, спрос на напитки вырос на 86%, на готовую еду — на 59%, а на выпечку — на 26%.

Наиболее активными по продажам в прошлом году были будние дни. Пик покупок выпечки (298 млн шт.) и готовых блюд (68 млн шт.) пришелся на пятницы. Со вторника по пятницу жители страны ежедневно выпивали около 550 тысяч горячих напитков. Осень стала самым популярным сезоном для покупки кофе и булочек. В октябре и декабре потребители чаще выбирали готовые блюда, чем готовили дома.

Потребительские привычки также различались в зависимости от региона. Жители юга лидировали по приобретению кофе (69 млн чашек) и выпечки (544 млн шт.). В Центральной России было куплено больше всего готовой еды — 153 млн упаковок за год. Самым востребованным супом стал борщ (7 млн порций), а среди горячих блюд — картофельное пюре с куриным шницелем (5 млн порций). На завтрак чаще всего брали сырники (8 млн упаковок), а для перекуса — сэндвич с курицей и беконом (9 млн шт.). В ассортименте выпечки лидерами были слоеный язычок с сахаром (124 млн шт.) и сосиска в тесте (120 млн шт.).

«Готовая еда стала одной из постоянных категорий покупок и на этом рынке уже сформирован пул классических блюд, который обеспечен высоким спросом. Чтобы развивать это направление и получить лояльность покупателей, необходимо расширение ассортимента и ввод новых предложений. В 2025 году нам удалось запустить масштабный календарь сезонного ассортимента, покрывающий весь год „от Масленицы до Нового года“. Это, в совокупности с бескомпромиссным качеством готовой еды и удобством ее покупки от Калининграда до Владивостока, позволяет „Пятерочке“ сохранять лидерство среди ритейлеров по выручке и узнаваемости у покупателей», — отмечает директор департамента категории «Готовая еда» торговой сети «Пятерочка» Антон Воеводин.

Сегодня готовую еду можно купить во всех магазинах сети, а собственные пекарни есть в 85% торговых точек. Главными приоритетами для «Пятерочки» остаются качество и безопасность продукции. На упаковках готовых блюд собственных торговых марок X5 («Пятерочка Кафе» и «Перекресток Select») размещается знак «Система качества X5». Он гарантирует, что каждое блюдо прошло проверку на всех этапах — от отбора сырья до соблюдения температурного режима на магазинных полках.

