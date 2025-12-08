Исследование: россияне на онлайн-распродажах потратили более 11 млрд рублей

В ноябре в ходе акции «Хватамба» на портале Авито покупатели израсходовали 11,4 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе компании.

Согласно информации сервиса, в период проведения ноябрьской распродажи ежедневно совершалось в среднем 63,5 тыс. покупок, а средний размер чека составил порядка 7 тыс. рублей. По оценкам площадки, благодаря скидкам россияне смогли сэкономить 1,2 млрд рублей.

В структуре продаж наибольшую долю заняли позиции из разделов «одежда и аксессуары» (37%), «запчасти» (15%), «товары для хобби» (8%), «мебель» (6%) и «аудио- и видеотехника» (5%). Всего в акции было доступно около 10 млн товаров. Максимальный размер заявленных скидок достигал 80%.

Руководитель бизнес-направлений распродаж, промо и мотивационных программ Avito Елена Низовцева сообщила о решении продлить акцию до 23 декабря.

«Авито — площадка, на которой продаются уникальные товары. Именно здесь можно найти самые необычные подарки, которые удивят даже тех, у кого „уже все есть“. Поэтому мы решили сделать так, чтобы в этом году купить презенты по выгодным ценам успели все», — рассказала Елена Низовцева.

Первая «Хватамба» состоялась в 2024 году и изначально включала ограниченный перечень категорий, а с 2025 года акция распространилась на все товарные разделы. В компании также отметили, что используют специальный алгоритм для отслеживания попыток искусственного завышения цен перед объявлением скидок.