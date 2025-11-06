Исследование: москвичи старше 55 лет активнее молодежи осваивают нейросети

Искусственный интеллект перестал быть лишь увлечением молодого поколения и все активнее проникает в быт самых разных жителей Москвы. Резко возросла вовлеченность в эту технологию среди людей старше 55 лет. Согласно анализу обезличенных данных от МегаФона, за первые девять месяцев 2025 года численность этой категории пользователей выросла в 5 раз в сравнении с аналогичным отрезком прошлого года.

Общее количество москвичей, которые начали применять ИИ в повседневности с января по сентябрь 2025-го, увеличилось на 110% относительно того же периода 2024 года. Наиболее активно нейросети осваивает старшая возрастная группа (55+). Следующими по скорости роста оказались юноши и девушки от 14 до 24 лет — их доля среди пользователей стала больше в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

Наибольшая доля пользователей по-прежнему принадлежит москвичам 35–44 лет (15%) и 25–34 лет (11%). На молодежь (14–24 года) и людей старшего возраста (55+) вместе приходится всего 5%. При этом мужчины пользуются нейросетевыми сервисами активнее (примерно 70%).

Столичные жители начали тратить значительно больше мобильного интернета на взаимодействие с ИИ: объем трафика, потребленного нейросетями, вырос в 20 раз по сравнению с показателями за девять месяцев 2024 года. Особенно высокий интерес к искусственному интеллекту пользователи проявили летом — на июнь–август пришлось свыше 80% всего трафика на подобные платформы.

Самым востребованным инструментом среди москвичей остается ChatGPT. Вторую позицию занимает GigaChat, а тройку лидеров замыкает Qwen. Также многократно увеличился интерес к нейросетевым редакторам для производства видео — трафик на них подскочил почти в 10 раз. В то же время москвичи стали существенно реже обращаться к ИИ для создания музыки: потребление трафика на соответствующие сервисы сократилось на 73%.

Основная масса пользователей нейросетей, как и прежде, сконцентрирована в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Однако самые высокие темпы прироста интереса к ИИ демонстрируют Дагестан, Чечня, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Калмыкия.